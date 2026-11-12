Градова буря вкрила Вокоп шаром граду, схожим на сніг — ABC News Australia

У містечку Вокоп на Середньому північному узбережжі штату Новий Південний Уельс в Австралії потужна буря вкрила вулиці товстим шаром граду, який місцеві жителі порівнювали зі снігом. Державна служба з надзвичайних ситуацій штату (SES) відреагувала на 125 викликів, понад 70 із яких надійшли з району Вокопа, повідомляє ABC News.

Пошкоджені дахи та повалені дерева

Працівниця магазину Wauchope Rural Supply Store Сандра Генсон розповіла, що сильний град пошкодив приміщення та товар. За її словами, водостічні жолоби не витримали великої кількості граду, через що вода почала потрапляти всередину магазину, а працівникам довелося терміново знімати товар із полиць.

Заступник керівника зони SES на Середньому північному узбережжі Тоні Дей заявив, що більшість звернень стосувалася пошкоджених дахів, забитих жолобів, потрапляння води до будинків, повалених дерев і ліній електропередач. До вечора рятувальники виконали всі роботи, крім дев'яти викликів. Для допомоги виснаженим місцевим екіпажам до району мали прибути бригади з Ньюкасла.

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Негода зачепила Ямбу та Ілуку

Бурі також завдали шкоди містам Ямба та Ілука в районі Нижній Кларенс. Сильний вітер пошкодив мотель, що будувався біля Iluka Bowls Club, а через повалені дерева рух окремими ділянками Тихоокеанської автомагістралі поблизу Нью-Італії суттєво сповільнився.

За словами керівника зони SES Іана Лекі, рятувальників викликали на допомогу 33 власникам будинків. В одній будівлі обвалилися три стіни, також повідомляли про два зірвані дахи. Негода пошкодила огорожі біля басейнів і гаражні ворота, а вода потрапила до деяких будинків.

Чому випав град

Старший метеоролог Бюро метеорології Дін Наррамор пояснив негоду похолоданням у верхніх шарах атмосфери. Зазвичай град мав розмір від 1 до 2 сантиметрів, хоча надходили й повідомлення про крижини до 3 сантиметрів. Через тривале випадання граду утворилися значні його накопичення, особливо на захід від Порт-Макворі, в районі Вокопа.

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