Грант Гатчінсон вимагає поновити його кандидатуру у Вікторії — ABC News Australia

В Австралії Грант Гатчінсон, якого минулого тижня Ліберальна партія усунула від висування в окрузі Кройдон штату Вікторія, через адвокатів зажадав поновити його кандидатуру. Він стверджує, що це рішення суперечило партійній конституції, повідомляє ABC News.

Вимоги адвокатів

Юристи Гатчінсона надіслали юридичного листа виконавчому органу партії у штаті в середу ввечері. Вони вимагали поновити його кандидатом до п’ятниці, а також надіслали формальне юридичне повідомлення про необхідність зберегти всі документи щодо скасування висування.

У листі, підготовленому фірмою RV Lawyers, зазначено, що Гатчінсону не дали можливості відповісти на закиди. Адвокати також відкинули твердження, нібито він не повідомив про судові провадження з колишньою юридичною фірмою. За їхньою версією, про ці провадження було повідомлено під час перевірки та процедури відбору кандидата.

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Заперечення щодо процедури

Минулого тижня лідерка опозиції у Вікторії Джесс Вілсон заявила, що з’явилася нова інформація про поточний судовий спір Гатчінсона з його юридичною фірмою. Адвокати політика вимагають від партії надати докази наявності такої інформації.

Представники Гатчінсона також стверджують, що членів виконавчого органу завчасно не попередили про голосування щодо його кандидатури та затвердження Тобі Вулдріджа новим кандидатом. Вулдрідж замінив Гатчінсона після партійного засідання в понеділок увечері. Адвокат Род Вейт поставив під сумнів процедуру його затвердження й запросив у партії повідомлення про засідання, порядок денний, протокол, список присутніх та подані матеріали.

Гатчінсон і штаб-квартира Ліберальної партії від коментарів відмовилися. Вілсон, відповідаючи на запитання журналістів, заявила, що це питання належить до компетенції партії. Чинний депутат від Кройдона Девід Годжетт після 20 років у парламенті завершує політичну кар’єру; Ліберальна партія утримує округ із перевагою 1,4% перед виборами 28 листопада.

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