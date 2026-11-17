Аналіз сигналів гравітаційних хвиль виявив популяцію чорних дір, що могла сформуватися після колапсу масивних зір без вибуху наднової. Про це повідомляє Space.com з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Physical Review D.

Дані про злиття чорних дір

Дослідники проаналізували розподіл мас у 257 злиттях чорних дір, зафіксованих мережею детекторів LIGO, Virgo та KAGRA протягом останніх десяти років. Відтоді як LIGO вперше зареєстрував гравітаційні хвилі у 2015 році, мережа виявила понад 300 зіткнень чорних дір.

У вибірці чорні діри з масою приблизно вдесятеро більшою за масу Сонця становили 75%. Водночас науковці виявили нестачу об’єктів із масою від 12 до 16 сонячних мас. На їхню думку, така прогалина в розподілі мас може бути пов’язана з особливостями внутрішньої фізики масивних зір перед їхньою загибеллю.

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Ймовірне походження об’єктів

Звичайна модель передбачає, що після вичерпання палива для термоядерного синтезу ядро масивної зорі стискається, а ударна хвиля спричиняє вибух наднової. Після цього колапсоване ядро може стати чорною дірою.

Нове дослідження припускає, що частина зір могла не вибухати, а безпосередньо колапсувати в чорні діри. Існування таких «невдалих наднових» наразі не має прямого підтвердження, однак підтримується теоретичними моделями. Дослідники також вивчили швидкості обертання чорних дір у злиттях і виявили, що об’єкти масою близько десяти сонячних мас, імовірно, мають окремий діапазон швидкостей обертання. Це може вказувати на їхнє спільне походження.

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