У Grand Theft Auto VI гравці помітили онлайн майже 750 окремих музичних треків. У грі доступні 20 внутрішньоігрових радіостанцій. Про це повідомляє Variety. Добірка охоплює композиції з дев’яти десятиліть музики.

Радіо, подкасти й токшоу

Станції можна слухати під час поїздок, а також пішки через навушники, під’єднані до телефонів персонажів Джейсона та Люсії. У грі також є подкасти, токшоу, пародія на консервативний Fox News і прихована радіостанція нічного клубу.

Серед станцій — поп-радіо Flash FM, яке ведуть Robyn та Алекс Консані, Vice City FM із попмузикою 1980-х, ведучими якої є Weird Al Yankovic і Бріжит Нільсен, а також Cocoteo FM, присвячена регетону та латиноамериканській музиці. Її ведуть Bad Bunny і RaiNao.

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Від репу до класики

У переліку також є Dirty South Classics із південним репом, Honey FM з R&B 1990-х, V-Rock із класичним роком, The Chamber 106.6 з важким металом, Back Country Radio з кантрі, Gloriana Blues Radio з блюзом, Leonida Jazz Radio та Symphony FM із класичною музикою.

Окремо вийшов офіційний альбом Grand Theft Auto VI: The Album, до якого увійшли 34 композиції. Серед виконавців, представлених у релізі, — Travis Scott, Cardi B, Future, Dua Lipa, Morgan Wallen, Don Toliver, Jennie та Zara Larsson.

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