Гравця в регбіліг Леню дискваліфікували на два матчі за грошовий жест — ABC News Australia

У Сіднеї гравця збірної Самоа з регбіліг Спенсера Леню дискваліфікували на два матчі за жест із зображенням грошей, показаний арбітрам під час півфіналу Кубка світу проти Австралії. Матч завершився перемогою австралійської команди з рахунком 44:12.

Покарання за жест

Наприкінці першого тайму Леню тимчасово вилучили на 10 хвилин за суперечки з головним арбітром Адамом Гі. Коли 26-річний проп прямував до тунелю, він показав рукою грошовий жест.

Як повідомляє ABC News Australia, багато хто розцінив цей жест як сумнів гравця в чесності та неупередженості арбітрів. У понеділок Леню висунули обвинувачення в неналежній поведінці третього ступеня.

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Якщо спортсмен оскаржить це рішення та програє апеляцію, термін дискваліфікації збільшиться ще на один матч.

Пропустить початок сезону NRL

Леню, який після чемпіонства із «Сіднеєм Рустерз» у 2026 році має перейти до «Парраматти», пропустить перші дві гри клубу в сезоні NRL 2027 року. Зокрема, він не зіграє у матчі «Парраматти» в Лас-Вегасі проти «Голд-Коста».

Тренер Самоа Бен Гардінер після матчу заявив, що Австралія мала перевагу домашнього поля. За його словами, Самоа поступилася за кількістю пенальті 4:9, а австралійці отримали кілька рішень, характерних для господарів поля.

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