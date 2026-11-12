Greenpeace виявив понад 500 розливів нафти в Перській затоці — The Guardian

У водах Перської затоки, зокрема біля ОАЕ та Оману, Greenpeace за супутниковими даними виявив понад 500 випадків розливу нафти від початку війни між США та Іраном 28 лютого. Як повідомляє The Guardian, розливи зафіксували також в Ормузькій протоці та Аравійському морі. У жовтні танкери у водах протоки зазнавали ударів ракетами або морськими мінами, а нафта забруднювала море й узбережжя країн регіону.

Масштаби забруднення

За оцінкою експертки Greenpeace Ніни Ноелле, сукупна площа щодня нанесених на карту слідів розливів становить приблизно 20 тисяч квадратних кілометрів — майже як територія Уельсу. Greenpeace також повідомив про понад 133 атаки на нафтові танкери від початку конфлікту.

Жовтень став найінтенсивнішим місяцем: Вашингтонський інститут близькосхідної політики зафіксував або отримав повідомлення про понад 30 атак в Ормузькій протоці та навколишніх водах. Серед найзабруднювальніших інцидентів був удар по супертанкеру Gem No 2 біля узбережжя ОАЕ: нафтовий шлейф простягнувся більш ніж на 35 кілометрів.

За оцінкою Greenpeace, після атаки на танкер на початку червня пляма біля берегів Оману в піковий момент охопила понад 600 квадратних кілометрів. Два іранські військово-морські судна, уражені в березні, залишалися джерелом витоків нафти протягом кількох місяців, повідомив дослідник нідерландської організації PAX Вім Звейненбург.

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Ризики для морських екосистем

Нафтове забруднення вже досягало узбереж, зокрема районів мангрових заростей Хара, островів Шидвар і Кешм. Супутникові знімки також показали плями поблизу національного парку Мусандам в Омані та дельти річки Мінаб в Ірані. Ці райони є середовищем коралових рифів, мангрових лісів, морських птахів, черепах і риб.

Морський біолог Бернхард Рігл зазначив, що мілководдя Перської затоки особливо вразливе до потепління води, яке шкодить коралам, водоростям і рибі. За словами Ноелле, нафта може надовго залишатися в донних відкладах, на берегах і коренях мангрів, порушуючи харчові ланцюги та створюючи загрозу для прибережних громад, залежних від рибальства.

ОАЕ після інциденту з Gem No 2 закрили пляжі, розпочали очищення узбережжя та моніторинг опріснювальних установок. В Омані водолазів та обладнання направили до пошкодженого судна, а екіпажі очищали від нафти близько 11 кілометрів берегової лінії поблизу островів Халаніят.

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