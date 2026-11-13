Компанія Greensteel Australia ухвалила остаточне інвестиційне рішення щодо першої черги сталеливарного заводу на території колишнього металургійного комплексу BHP у Ньюкаслі, штат Новий Південний Уельс, Австралія. Це єдиний серед австралійських проєктів із виробництва зеленої сталі, який уже зафіксував остаточні інвестиції на першому етапі, повідомляє ABC News.

Щонайменше п’ять проєктів у штатах Західна Австралія, Новий Південний Уельс і Квінсленд прагнуть розпочати виробництво до 2030 року. Традиційне виробництво сталі забезпечує близько 8% світових викидів парникових газів.

Переробка металобрухту

Один із поширених підходів передбачає переплавлення металобрухту в електродугових печах, що працюють на відновлюваній енергії. Прихильники технології заявляють, що це може скоротити вуглецевий слід до 90%. Сталь, виготовлену з вторинної сировини, називають вторинною.

Generation Steel планує побудувати в місті Коллі, приблизно за 200 кілометрів на південь від Перта, підприємство безперервного виробництва арматури з брухту. Співзасновник компанії Раджан Аггарвал заявив, що технологія дасть змогу уникнути окремого виготовлення, охолодження, транспортування та прокатування сталевих заготовок. За його словами, це може підвищити енергоефективність приблизно на 80%.

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Розробники розраховують конкурувати з імпортною арматурою з Азії. Водночас доступність брухту може стати обмеженням: із Західної Австралії майже весь металобрухт експортують, а через порт Фрімантл у 2025–26 роках вивезли майже 600 тисяч тонн. У Квінсленді за кордон спрямовують орієнтовно 60% такого ресурсу.

Зелене залізо

Greensteel Australia на початковому етапі планує використовувати імпортну сталь із Південно-Східної Азії, а не місцевий брухт. Подальші плани компанії з переробки чистого заліза можуть потребувати інвестицій у мільярди доларів.

Окремим напрямом є зелене залізо, або прямовідновлене залізо, яке виробляють у печах прямого відновлення із застосуванням водню або природного газу замість коксівного вугілля. Така технологія краще підходить для високоякісної магнетитової руди, видобуток і переробка якої складніші, ніж у поширеної в Австралії гематитової руди. Пілотний завод Fortescue у Крісмас-Крік цього року вперше отримав розплавлений метал.

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