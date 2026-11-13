Грем і Кінггорн повернулися до старту Шотландії на матч з Австралією — BBC Sport

Дарсі Грем і Блер Кінггорн увійшли до стартового складу збірної Шотландії на недільний матч Чемпіонату націй проти Австралії на стадіоні «Мюррейфілд» в Единбурзі, Шотландія. Початок гри запланований на 15:10 за Гринвічем, повідомляє BBC Sport.

Зміни в задній лінії

Кінггорн зіграє на позиції фулбека замість Кайла Роу, який не потрапив до заявки на матч. Джеймі Добі розпочне гру серед запасних, а Грем вийде на фланзі.

29-річний Грем є рекордсменом збірної Шотландії за кількістю спроб. Раніше очікувалося, що через розрив біцепса він пропустить осінні тести, однак регбіст відновився швидше за прогноз і минулого місяця повернувся до виступів за «Единбург».

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Склад на матч

У стартовій лінії форвардів змін немає. З перших хвилин зіграють Рорі Сазерленд, Юен Ешман, Зандер Фагерсон, Грегор Браун, Скотт Каммінгс, Метт Фагерсон, Рорі Дардж і Джек Демпсі.

До стартового складу також увійшли Кайл Стейн, Сіоне Туїпулоту, Фінн Расселл і Бен Вайт. На лаві запасних разом із Добі перебуватимуть Грегор Гіддлстон, П'єр Схуман, Вілл Герд, Макс Вільямсон, Джош Бейлісс, Оллі Лезербарроу та Том Джордан. Лезербарроу може дебютувати за національну команду.

Минулого тижня Шотландія програла Новій Зеландії в Единбурзі, тоді як Австралія зазнала поразки від Англії на стадіоні «Твікенгем».

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