У Греції дохідність 10-річних державних облігацій знизилася до 4,15%, що нижче за аналогічні показники Італії (4,37%) та Франції (4,73%). Як повідомляє Euronews, це означає, що Афіни залучають позики на ринку дешевше, ніж Рим і Париж.

Поліпшення бюджетних показників

Дохідність грецьких паперів уперше опустилася нижче за італійську в листопаді 2019 року, а безперервно тримається на нижчому рівні з 20 квітня. Нижчою за французьку вона стала вперше в січні 2025 року та утримується нижче від 15 червня.

20 листопада американське рейтингове агентство KBRA підвищило кредитний рейтинг Греції з BBB до BBB+ зі стабільним прогнозом. За оцінкою старшого директора та керівника напряму суверенних кредитів KBRA Кена Іґана, грецький борг переважно має фіксовану ставку й тривалі строки погашення, а ринки оцінюють державу значно прихильніше, ніж у минулому.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У 2025 році первинний профіцит бюджету Греції становив 5,1% ВВП — доходи перевищили видатки без урахування виплат за боргом. KBRA називає цей показник найвищим у Європі. Також скоротився розрив у сплаті ПДВ: з 24% у 2019 році до близько 9% у 2024-му, що приблизно відповідає середньому рівню ЄС.

Борг майже зрівнявся з італійським

За даними Євростату, у другому кварталі 2026 року державний борг Греції знизився до 140,8% ВВП проти 152% роком раніше. Водночас борг Італії зріс до 139,9% ВВП із 137,6%, а Франції — до 119,1% з 115,4%. Різниця між показниками Греції та Італії, яка раніше перевищувала 14 відсоткових пунктів, скоротилася до менш ніж одного пункту. KBRA очікує, що до 2027 року грецький борг зменшиться приблизно до 129% ВВП.

Середній строк погашення боргу центрального уряду Греції становить 18 років, а позик Європейського механізму стабільності — 32 роки. Водночас агентство вказує на слабке місце економіки: низький рівень заощаджень домогосподарств. KBRA прогнозує, що дефіцит поточного рахунку Греції цього року досягне 6,6% ВВП, оскільки інвестиції значною мірою фінансуються коштами з-за кордону.

Читай нас у