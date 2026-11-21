Греція та Ізраїль ведуть переговори щодо нових оборонних угод загальною вартістю до 1 млрд євро. За даними грецької газети Kathimerini, про які повідомляє Anadolu Agency, йдеться про системи радіоелектронної боротьби, далекобійні високоточні ракети та розширення підготовки пілотів у Каламаті.

Підготовка пілотів у Каламаті

Навчальний центр у Каламаті грецькі ВПС використовують разом з ізраїльською компанією Elbit Systems у межах 20-річної угоди, укладеної 2021 року. Центр забезпечує приблизно 7 тис. годин підготовки на турбогвинтових літаках T-6 та 3,5 тис. годин на реактивних літаках M-346 щороку.

За інформацією Kathimerini, центр наближається до межі своєї пропускної здатності: кілька арабських країн прагнуть отримати місця для навчання, а Об'єднані Арабські Емірати пропонують багаторічну участь у програмі. Для збільшення кількості навчальних годин потрібні додаткові літаки, тренажери та інструктори.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Греція вже витратила на центр понад 1,5 млрд євро та хоче обмежити додаткові витрати сумою 70 млн євро. Ізраїль спочатку пропонував 280 млн євро, пише Kathimerini.

Ракети та система ППО

Окремі переговори щодо систем радіоелектронної боротьби перебувають на просунутій стадії. Також Греція обговорює з Israel Aerospace Industries далекобійні високоточні ракети LORA.

Переговори відбуваються після підписання 31 серпня угоди Achilles Shield вартістю близько 3 млрд євро щодо створення першої в Греції інтегрованої багаторівневої системи протиповітряної оборони. Грецькі опозиційні партії критикували цю угоду після того, як директор Ізраїльської організації протиракетної оборони Моше Патель повідомив Kathimerini, що ліцензія не передбачає доступу до вихідного коду системи командування та управління мережею.

Читай нас у