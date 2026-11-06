Греція та Кіпр видали морські повідомлення NAVTEX для досліджень морського дна вздовж запланованого маршруту електричного з'єднання між Критом і Кіпром. Про це оголосили грецький незалежний оператор передачі електроенергії Admie та Great Sea Interconnector SA, повідомляє Cyprus Mail.

Дослідження для енергоз'єднання

Роботи в морських районах уздовж запропонованого маршруту має проводити науково-дослідне судно Abeille Marengo. За даними компаній, дослідження є частиною технічних робіт у межах проєкту Great Sea Interconnector (GSI) та мають надати додаткові дані для його детального технічного проєктування.

Проєкт передбачає електричне з'єднання між Критом і Кіпром. Його реалізація супроводжується невизначеністю та затримками, пов'язаними з морськими суперечками у східному Середземномор'ї.

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Контр-NAVTEX Туреччини

У відповідь на грецьке повідомлення HA15-1411/26 Туреччина видала контр-NAVTEX №1105/26. Анкара заявила, що частина акваторії, охопленої грецьким NAVTEX, розташована в межах її континентального шельфу. Турецька сторона також стверджує, що повідомила ООН про межі цього шельфу 18 березня 2020 року.

Турецька влада заявила, що не надавала згоди на дослідницькі роботи, описані в грецькому повідомленні, і назвала їх несанкціонованими. У контр-NAVTEX зазначено, що дослідження в районах, які Анкара вважає такими, що перебувають під її морською юрисдикцією, мають координуватися з відповідними турецькими органами.

Окремо Туреччина видала контр-NAVTEX щодо кіпрського повідомлення про дослідження судном Kobi Ruegg для телекомунікаційного кабельного проєкту East to Med Corridor, який має з'єднати Саудівську Аравію та Грецію. Анкара заявила, що кіпрське повідомлення видала неуповноважена станція, а відповідна акваторія належить до зони обслуговування турецької служби NAVTEX.

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