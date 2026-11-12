Греція визначила 1 липня ціллю для вступу Кіпру до Шенгену — Cyprus Mail

Греція визначила 1 липня наступного року цільовою датою для приєднання Кіпру до Шенгенської зони. Про це заявив президент Кіпру Нікос Христодулідіс, повідомляє Cyprus Mail. Того дня Греція перебере ротаційне головування в Раді Європейського Союзу.

Заперечення держав ЄС

За словами Христодулідіса, заперечення держав-членів ЄС щодо вступу Кіпру до Шенгенської зони «значною мірою подолано». У разі приєднання острів стане 30-м членом зони вільного пересування.

Президент також заявив, що турки-кіпріоти та члени їхніх сімей, які мають право користуватися пунктами пропуску, не будуть обмежені в цих правах. За його словами, вони збережуть чинні можливості перетинати лінію між двома частинами острова.

Цифровий контроль на пунктах пропуску

Одним із технічних питань залишається застосування нової цифрової системи в'їзду-виїзду Шенгенської зони для громадян третіх країн на пунктах пропуску, кількість яких невдовзі має становити 11. Христодулідіс сказав, що планується запровадити певний механізм контролю в аеропортах Ларнаки та Пафоса, не уточнивши деталей.

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Проблема може виникати, якщо людина прибуває на острів через аеропорт Ерджан (Тимбу), а потім перетинає Зелену лінію через пункт пропуску. Та само її в'їзд або виїзд не буде зафіксований у системі, якщо вона прибуде з держави Шенгенської зони та залишить Кіпр через цей аеропорт. За нинішніх умов це може створити адміністративні труднощі для контролю частини в'їздів і виїздів громадян третіх країн.

Позиція Єврокомісії

Європейська комісія у липні висловилася на підтримку вступу Кіпру до Шенгену. Водночас Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ не внесла можливе приєднання Кіпру до порядку денного свого останнього засідання. Наступні засідання ради заплановані на 3 і 4 грудня.

Лідер турків-кіпріотів Туфан Ерхюрман раніше заявляв, що їхня сторона має бути залучена до процесу. Він попереджав, що вступ до Шенгену може створити ускладнення для свободи пересування турків-кіпріотів, зокрема для тих, хто не є громадянами Республіки Кіпр.

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