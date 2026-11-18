Грецький банк Eurobank уклав угоду з акціонерами болгарського First Investment Bank (Fibank) Івайло Мутафчієвим і Цеко Міневим про придбання 65% акцій банку приблизно за €650 млн. Як повідомляє Cyprus Mail, ціна становить €6,73 за акцію та оцінює 100% Fibank приблизно в €1 млрд.

План об’єднання банків

Після завершення угоди Eurobank планує об’єднати Fibank зі своїм болгарським підрозділом Postbank. За даними Болгарського народного банку станом на 30 вересня 2026 року, об’єднана структура має стати найбільшим банком Болгарії за активами та депозитами з часткою ринку близько 20%.

Fibank є п’ятим за розміром банком країни за часткою активів, тоді як Postbank посідає четверте місце. Fibank засновано в Софії у 1993 році. Банк має 115 відділень у Болгарії, банківську дочірню компанію в Албанії та філію на Кіпрі. Станом на вересень 2026 року його консолідовані активи становили €10,6 млрд, а депозити клієнтів — €8,2 млрд.

Після завершення операції Eurobank має подати обов’язкову тендерну пропозицію щодо всіх акцій Fibank, яких він ще не матиме. Йдеться, зокрема, про приблизно 18% акцій Болгарського банку розвитку та близько 17% акцій у вільному обігу. Болгарський банк розвитку надав Eurobank безвідкличне зобов’язання подати свої акції в межах цієї пропозиції.

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Фінансування та строки

Розрахунок за угодою проведуть повністю готівкою. Eurobank планує профінансувати її за рахунок надлишкового капіталу та збільшення акціонерного капіталу на €750 млн. Для цього потрібне схвалення позачергових загальних зборів акціонерів, запланованих на 9 грудня 2026 року, а також рішення ради директорів щодо умов збільшення капіталу.

Найбільший акціонер Eurobank Fairfax Financial Holdings, який має близько 32,9% голосів, підтримав операцію та заявив про намір голосувати за відповідні рішення. Закриття купівлі 65% акцій очікують у першій половині 2027 року після отримання регуляторних дозволів і виконання інших умов. Обов’язкову тендерну пропозицію планують провести у другому або третьому кварталі 2027 року, а юридичне злиття Postbank і Fibank — у четвертому кварталі того ж року.

Eurobank очікує, що операція забезпечить понад €70 млн щорічної економії витрат після сплати податків, коли синергії буде повністю реалізовано до 2029 року. Банк також прогнозує додаткові доходи від перехресного продажу послуг.

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