Громада Віїквемконг у Канаді облаштувала дата-центр для збереження спадщини — The Hindu

Громада Віїквемконг на невідступленій території в сільській частині канадської провінції Онтаріо встановила невеликий дата-центр. Його облаштували в межах зусиль із модернізації систем ведення записів та для збереження культурної спадщини громади.

Цифрові записи громади

У дата-центрі локально зберігають цифрові файли, зокрема відеозаписи, на яких представники народу анішинаабе розмовляють рідною мовою. За даними джерела, локальне зберігання має допомогти громаді захистити свою культурну спадщину та зберегти контроль над власними даними.

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Усна традиція і цифрове збереження

Корінні народи протягом тисяч років передавали традиції та культуру через усні оповіді. Тепер громада Віїквемконг використовує дата-центр як один зі способів зберегти цю спадщину в цифровому вигляді.

У матеріалі йдеться про корінну громаду Канади та її підхід до збереження інформації на власній території. Про проєкт повідомляє The Hindu, яке вказує, що дата-центр розташований на території Віїквемконг в Онтаріо.

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