Громади Мексики просять суд скасувати дорогу в Сіан-Каані — Mongabay

У Мексиці місцеві громади домагаються через суд остаточного скасування проєкту дороги в біосферному заповіднику Сіан-Каан на карибському узбережжі. Вони також вимагають відновити ділянки, пошкоджені під час робіт. Екологічні групи стверджують, що будівництво загрожує мангровим лісам, лісовим екосистемам, сенотам і дюнам, повідомляє Mongabay.

Дорога в межах заповідника

Проєкт Puerta al Mar, або «Двері до моря», передбачає 54,6 км дороги між містом Феліпе-Каррільйо-Пуерто та прибережним селом Вігія-Чіко. Із цієї протяжності 23,7 км розташовані в межах заповідника. Проєкт також включає автостоянку, складську зону, пост охорони, електропідстанцію та інфраструктуру для оброблення води.

За проєкт відповідає Секретаріат національної оборони Мексики Sedena у межах масштабнішого розвитку залізничного проєкту Tren Maya на півострові Юкатан. Дорогу почали будувати у 2023 році за указом тодішнього президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, який прискорював видачу дозволів і ліцензій для Tren Maya та інших проєктів, визначених такими, що становлять суспільний інтерес і мають значення для національної безпеки.

Звернення до суду

У квітні Міністерство довкілля Мексики Semarnat умовно схвалило подану Sedena оцінку впливу проєкту на довкілля. Водночас відомство зазначило, що потрібні додаткові заходи для запобігання шкоді наземним і водним екосистемам.

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Після цього місцеві громади подали заяву про судову заборону, вимагаючи назавжди скасувати проєкт і відновити пошкоджені будівництвом території. Заяву, яку вперше подали в червні, двічі відхиляли, зокрема через питання щодо правового статусу заявників. Її подали вісім корінних жителів Феліпе-Каррільйо-Пуерто, 83 мешканці прибережного міста Пунта-Альєн, шість рибальських кооперативів і одне приватне підприємство.

На початку жовтня Semarnat заявило, що в заповіднику просуватимуть лише мінімально необхідну інфраструктуру для природоохоронної діяльності та підтримки туризму за участю місцевих громад. Однак природоохоронці наполягають, що така заява не має сили судового рішення та не гарантує припинення робіт. На їхню думку, рішення суду могло б остаточно скасувати проєкт і відкрити шлях до екологічного відновлення.

Заповідник Сіан-Каан у штаті Кінтана-Роо займає понад 528 тисяч гектарів мангрових лісів, тропічних лісів і дюн. Він має статус об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО з 1987 року та є середовищем існування ягуарів, центральноамериканських тапірів і сотень видів перелітних птахів.

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