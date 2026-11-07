Громади ваяна в Суринамі стикаються з напливом старателів — Mongabay

У суринамській Амазонії громади корінного народу ваяна стикаються з напливом старателів, які ведуть незаконний видобуток золота на їхніх територіях.

Видобуток на землях ваяна

Про це повідомляє Mongabay. Репортер видання Макс Редвін побував в Амазонії Суринаму, щоб дослідити поширення незаконного видобутку золота на територіях корінних народів. Його поїздка була присвячена тому, як ця діяльність просувається на землях місцевих громад.

За даними видання, старателі вирубують ліси та забруднюють річки ртуттю. Ці наслідки, як зазначає Mongabay, відчувають громади ваяна.

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Прикордонна зона

Уряд Суринаму обіцяв боротися з незаконним видобутком золота. Водночас Mongabay повідомляє, що громади продовжують стикатися з напливом старателів.

Йдеться про території ваяна в прикордонній зоні Суринаму та Французької Гвіани. Mongabay називає вирубування лісів і забруднення річок ртуттю основними наслідками діяльності золотошукачів у цій місцевості.

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