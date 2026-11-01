Громадянка Шрі-Ланки три роки не може виїхати з Островів Кука — BBC News

50-річна громадянка Шрі-Ланки Ручіра Ранасінґга вже три роки не може залишити Острови Кука, оскільки Нова Зеландія та Австралія відхиляють її заяви на транзитні візи. Жінка прагне повернутися до Шрі-Ланки, зокрема щоб потрапити на весілля свого єдиного сина в листопаді.

Відмова у транзиті

Як повідомляє BBC News, у грудні 2022 року Ранасінґга приїхала до Нової Зеландії за двомісячною гостьовою візою. За її словами, після подання заяви про притулок вона отримала відкриту робочу візу для шукачів притулку та влаштувалася до ресторану. Ранасінґга стверджує, що ресторан погодився виступити спонсором її заявки на робочу візу, однак у ній відмовили, оскільки шукачі притулку зазвичай не можуть подаватися на інші візи під час розгляду їхніх заяв.

Жінка також стверджує, що імміграційна консультантка порадила їй тимчасово виїхати з Нової Зеландії та подати нову заявку на робочу візу з-за кордону. Вона вирушила на Острови Кука, але знову отримала відмову. Виїзд із Нової Зеландії також означав порушення умов її візи, пов’язаної із заявою про притулок.

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Альтернативні маршрути

Ранасінґга тричі безуспішно зверталася по транзитну візу Нової Зеландії та чотири рази — по австралійську. Імміграційна служба Нової Зеландії повідомила BBC, що відхилила заяви, оскільки не переконана в її справжньому намірі лише транзитом проїхати через країну. В офісі міністра імміграції додали, що супровід або застосування кайданок не усунули б можливості подання нової заяви про притулок.

Інші міжнародні маршрути з Островів Кука пролягають через Таїті або Гаваї. Однак для розгляду візових заяв для цих напрямків Ранасінґга має особисто здати біометричні дані в Новій Зеландії. На островах їй безкоштовно надали житло для персоналу в готелі, а місцеві жителі допомагають з їжею та одягом. Міністерство закордонних справ Шрі-Ланки заявило, що вживає необхідних заходів для сприяння її поверненню додому.

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