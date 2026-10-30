Гроза Гектор повернулася на острови Тіві в Австралії — ABC News Australia

На островах Тіві на півночі Австралії з початком вологого сезону знову почала формуватися гроза Гектор — велетенська хмара, яку з Дарвіна зазвичай можна побачити над островами приблизно після 15:00. Це єдина у світі гроза, що має власну назву, повідомляє ABC News Australia.

Гроза заввишки до 20 кілометрів

Назву Гектор грозі дали пілоти часів Другої світової війни: вони використовували її передбачуване розташування як навігаційний орієнтир під час польотів між Дарвіном і Папуа Новою Гвінеєю. Водночас корінні громади островів Тіві давно знали про це явище та враховували зміни погоди у традиційному календарі з трьома великими й 13 малими сезонами.

Гектор виникає в періоди Тіярі та Джамутакарі, що тривають із вересня до лютого. Один із малих сезонів — Пумваньїнгарі — також пов’язаний із післяобідніми грозами, підвищенням вологості та розвитком хмар.

Грозова хмара може сягати 20 кілометрів заввишки, прориватися крізь тропосферу в нижню стратосферу та набувати характерної пласкої верхівки. Вона містить мільйони тонн води, переносить тепло й вологу з поверхні тропіків у верхні шари атмосфери та здатна принести до 50 міліметрів опадів за кілька годин.

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Чому Гектор виникає майже щодня

Регулярність грози пояснюють географією островів Тіві. Острів Мелвілл має приблизно 50 на 100 кілометрів: він достатньо великий, щоб його центральна частина вдень нагрівалася до 5 градусів Цельсія сильніше за узбережжя, і водночас достатньо малий, аби туди надходило вологе морське повітря.

Щодня прохолодніше й щільніше повітря з моря рухається до теплого центру острова з усіх боків. Там повітряні потоки сходяться та змушують гаряче вологе повітря підніматися вгору. Воно охолоджується й конденсується, утворюючи потужну купчасто-дощову хмару; частинки льоду в ній створюють умови для блискавок.

За відсутності мусонних вітрів або циклонів Гектор формуватиметься більшість днів упродовж наступних шести місяців. У травні південно-східні вітри сухого сезону з материка припиняють цей щоденний цикл.

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