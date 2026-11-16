Грудне вигодовування пов’язали з меншими симптомами депресії — News-Medical

Дослідники Університету Шарджі виявили загалом зворотний зв’язок між грудним вигодовуванням і депресивними симптомами у матерів у Лесото, Мозамбіку, Непалі та Бангладеш. Аналіз охопив 12 257 матерів віком від 15 до 49 років і базувався на даних Демографічних та медичних обстежень, повідомляє News-Medical.

Дані чотирьох країн

Результати дослідження опублікували в журналі Discover Mental Health. Депресивні симптоми оцінювали за пунктами обстеження, адаптованими з Patient Health Questionnaire. Автори застосували окремі для кожної країни та об’єднані моделі логістичної регресії, врахувавши вік матерів, рівень освіти й добробут домогосподарств.

У всій вибірці 94,3% учасниць не повідомили про депресивні симптоми, а 5,7% — повідомили. На час опитування грудьми годували 96,1% матерів. Автори зазначили, що зворотний зв’язок між грудним вигодовуванням і депресивними симптомами був більш послідовним у Бангладеш та в об’єднаному аналізі всіх чотирьох країн.

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Частка матерів із депресивними симптомами становила 6,3% у Лесото, 7,6% у Мозамбіку, 4% у Бангладеш і 5,1% у Непалі. Найвищою частка грудного вигодовування була в Непалі — 98,9%; у Лесото вона становила 92,3%, у Мозамбіку — 96,3%, а в Бангладеш — 95,7%.

Обмеження дослідження

Автори наголосили, що сила та статистична значущість виявленого зв’язку відрізнялися між країнами. Вони також вказали на обмеження роботи: аналіз охопив лише чотири держави — дві в Африці та дві в Південній Азії.

Дослідники вважають, що програми підтримки грудного вигодовування можуть бути точкою входу для інтеграції допомоги з психічного здоров’я матерів. Водночас вони закликають провести поздовжні дослідження, щоб точніше з’ясувати часовий зв’язок між грудним вигодовуванням і материнською депресією.

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