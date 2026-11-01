Грудневі вибори у Південному Судані можуть зіткнутися з труднощами — Nation Kenya

Грудневі загальні вибори у Південному Судані можуть зіткнутися з серйозними організаційними перешкодами: країна не має національного реєстру виборців, мільйони людей є переміщеними, а підписаний текст оновленого виборчого закону не оприлюднили. Про це повідомляє Nation Kenya.

Вибори мають завершити перехідний період після конфлікту. Із 2018 року країною керує уряд на основі розподілу влади на чолі з Народно-визвольним рухом Судану (SPLM), до якого входить основна опозиційна сила SPLM-IO. Голосування має замінити цю перехідну систему владою, обраною громадянами.

Реєстрація та переміщені люди

Національна виборча комісія планує реєструвати виборців вручну в паперових реєстраційних книгах, а потім вносити дані до комп’ютерної системи. Для цього необхідно підготувати тисячі працівників, перевірити реєстр, затвердити кандидатів, надрукувати бюлетені та організувати голосування по всій країні.

Завдання ускладнюють погані дороги, сезонні повені та розосереджене населення. Близько 2,5 млн жителів Південного Судану є внутрішньо переміщеними особами, ще понад 2,3 млн біженців перебувають у сусідніх державах, зокрема в Кенії та Уганді. Багато з них не мають чинних документів. Виборча комісія, за даними видання, планує дозволити підтверджувати особу через місцевих вождів, щоб люди без посвідчень могли взяти участь у процесі.

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Невизначені правила і тиск календаря

Президент Сальва Кіїр 21 вересня 2026 року підписав зміни до Закону про національні вибори, які визначають процедуру голосування, виборчі округи та чисельність парламенту. Водночас підписаний текст документа не надали ані громадськості, ані учасникам виборчого процесу, що залишає невизначеність щодо правил і послідовності окремих етапів.

Додатковий тиск створюють праймеріз правлячої SPLM. Сотні претендентів подали заявки на партійні номінації до парламенту та на посади губернаторів. Кандидати не можуть завершити офіційну процедуру висування, доки партія не визначить своїх представників. Праймеріз також супроводжуються заявами про маніпуляції та суперечками щодо відбору кандидатів.

Вибори в країні вже неодноразово відкладали: спочатку з грудня 2022 року на 2024-й, а потім на 2026-й через затримки у виконанні положень мирної угоди. Автор матеріалу зазначає, що можливими варіантами є технічне перенесення голосування або проведення президентських і парламентських виборів у різні місяці в межах одного процесу. Водночас правові підстави для таких кроків залишаються незрозумілими.

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