У справі, що слухалася в Адміралтейському відділенні суду Англії та Уельсу, Ineos Group британського мільярдера Джима Реткліффа позасудово врегулювала суперечку з Athena Racing Бена Ейнслі щодо гоночної яхти Britannia, збудованої для Кубка Америки 2024 року. Як повідомляє The Guardian, позов, розгляд якого планували на січень 2028 року, відкликано.

Позов на понад 10 млн фунтів

Ineos подала позов у березні після того, як Athena Racing вирішила й надалі використовувати Britannia в кампанії до Кубка Америки 2027 року в Неаполі. Згідно із судовими документами, Ineos вимагала від Athena понад 10 млн фунтів стерлінгів через нібито відмову повернути яхту.

У заяві Ineos повідомили, що досягли врегулювання з Athena Racing і вважають справу закритою. Деталей домовленості, зокрема інформації про те, чи була яхта повернена, сторони не оприлюднили.

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Претензії щодо активів

Голова Royal Yacht Squadron Ltd Майкл Грейд повідомив членам клубу, що всі взаємні претензії сторін відкликані. Він назвав це позитивною новиною для GB1, яка готується кинути виклик у 38-му Кубку Америки в Неаполі наступного року.

Раніше Ineos заявляла, що витратила на Britannia 180 млн фунтів, а також 170 млн фунтів на яхту, використану в кампанії Кубка Америки 2021 року. Athena у відповідь стверджувала, що завжди володіла активами та інтелектуальною власністю обох кампаній, а Ineos була спонсором. Представник Athena Racing/GB1 заявив виданню, що команда залишається власницею активів, зокрема гоночної яхти класу AC75.

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