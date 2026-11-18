Група Posco уклала трирічну угоду про постачання літію виробнику батарей для електромобілів CATL. Контракт діятиме у 2026–2028 роках і має на меті започаткувати довгострокове партнерство та сформувати стабільний ланцюг постачання сировини.

Деталі угоди

За даними Korea Herald, сторони не розкрили джерело постачання літію та цільовий ринок через конфіденційність домовленостей. Posco має підприємство з виробництва літію з розсолу в Аргентині, а також володіє часткою в проєктах в Австралії та правами на постачання концентрату.

Минулого місяця Posco Holdings завершила будівництво об’єкта на початковій стадії виробництва для другого заводу з видобутку літію з розсолу в Аргентині. Разом із першим заводом це довело сукупну річну потужність до 48 тисяч тонн.

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Плани Posco

У межах стратегії Triple Core, яку просуває голова Posco Group Чан Ін Хва, група планує наростити річні виробничі потужності з літію до 173 тисяч тонн до 2033 року. До 2035 року компанія розраховує отримувати від літієвого бізнесу понад 1,8 трильйона вон операційного прибутку, або 1,35 мільярда доларів за оцінкою, наведеною Korea Herald.

Posco заявила, що угода зміцнить її базу продажів літію в Китаї завдяки співпраці з CATL. За даними компанії, на CATL припадає близько 40% світового ринку батарей для електромобілів.

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