Група Світового банку призначила Ум У-чона віцепрезидентом — Korea Herald

Міністерство фінансів та економіки Південної Кореї повідомило, що Група Світового банку призначила Ум У-чона віцепрезидентом і генеральним директором Незалежного механізму підзвітності. Колишній керівник Азійського банку розвитку обійме посаду 18 січня. Він став другим представником Південної Кореї, призначеним на посаду віцепрезидента у Групі Світового банку.

Розгляд скарг громад

За даними Korea Herald, новий орган розглядатиме скарги громад, яких стосуються проєкти, профінансовані Групою Світового банку. Він також перевірятиме дотримання екологічних і соціальних стандартів.

Ум У-чон безпосередньо звітуватиме перед радами директорів Групи Світового банку. Він контролюватиме врегулювання спорів, перевірки дотримання вимог і консультаційну роботу незалежно від керівництва організації.

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Об’єднання наявних структур

Механізм об’єднає Інспекційну групу Світового банку та Службу врегулювання спорів із радником із дотримання вимог та омбудсменом, що працює з Міжнародною фінансовою корпорацією і Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій. Реформа має спростити процедуру подання скарг і посилити підзвітність у межах усієї групи.

Ум У-чон має понад 30 років досвіду у сфері міжнародного розвитку та фінансування розвитку. Він приєднався до Азійського банку розвитку 1993 року, обіймав посади секретаря та генерального директора з питань сталого розвитку і зміни клімату, а у 2021–2024 роках був керуючим генеральним директором банку. Останнім часом він очолював некомерційну організацію Global Energy Alliance for People and Planet, засновану в Нью-Йорку у 2021 році. У липні 2024 року Кім Сан-бу став віцепрезидентом Світового банку з цифрової трансформації.

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