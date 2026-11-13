Група Трампа обговорила повідомлення про кібератаки із ШІ — Channel NewsAsia

У США консультативна група президента Дональда Трампа з питань штучного інтелекту 12 листопада обговорила способи заохотити критично важливі сектори повідомляти про кібератаки, здійснені із застосуванням ШІ. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на представника адміністрації Трампа.

Ризики для критичної інфраструктури

Група радників має допомогти сформувати підхід адміністрації до штучного інтелекту на тлі швидкого розвитку технології. Адміністрація стикається зі зростанням тиску через ризик того, що ШІ-агенти можуть здійснювати злами без дозволу людини.

Особливе занепокоєння викликають кібератаки із застосуванням ШІ проти критичної інфраструктури — секторів, важливих для економіки та безпеки США. До них належать банківська сфера, енергетика та екстрені служби. Атака на такі системи може спричинити небезпеку або перебої в роботі.

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Стандарти повідомлення про інциденти

Згідно із заявою адміністрації, технологічний керівник Міністерства оборони США Еміл Майкл, який також є заступником голови робочої групи, говорив про прогрес у розробленні національних стандартів. Вони мають передбачати повідомлення розробниками ШІ про інциденти безпеки та обмін інформацією щодо кіберзахисту.

Учасники також розглядали варіанти, які могли б спонукати операторів критичної інфраструктури розкривати дані про вразливості та кібератаки без побоювань юридичних наслідків. Обмін інформацією про цифрові загрози між бізнесом і владою підтримує Закон про обмін інформацією з кібербезпеки 2015 року, термін дії якого має завершитися наступного місяця. Він надає захист для оборонного моніторингу, який за інших умов міг би порушувати правила щодо прослуховування або спостереження.

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