Групі очільника Пентагону Гегсета зробили зауваження в Арлінгтоні — Rolling Stone

У США, на Арлінгтонському національному кладовищі, військовий вартовий зробив зауваження групі очільника Пентагону Піта Гегсета, яка перебувала біля Могили Невідомого солдата після церемонії до Дня ветеранів. За даними Rolling Stone, 11 листопада 2026 року CNN оприлюднив кадри, на яких вартовий відреагував на сміх, що долинав від групи після фотографування біля меморіалу.

Зауваження вартового

Вартовий армії США закликав усіх відвідувачів постійно зберігати тишу та виявляти повагу. Після цього група продовжила підніматися сходами перед меморіалом.

За інформацією CNN, разом із Гегсетом біля могили були його дружина Дженніфер, керівник апарату Рікі Бурія, заступник керівника апарату Патрік Вівер і старша радниця та заступниця помічника Тамі Радабо.

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Меморіал в Арлінгтоні

Могила Невідомого солдата на Арлінгтонському національному кладовищі є місцем поховання американського військовослужбовця, який загинув у Першій світовій війні. Її цілодобово охороняють вартові Третього піхотного полку армії США з 1948 року, а зміна варти відбувається кожні пів години.

Пентагон не надав Rolling Stone оперативного коментаря щодо інциденту.

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