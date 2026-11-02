Групу 764 пов’язують із примусом підлітків до насильства — Dawn

У Пакистані, США, Швеції та на Філіппінах онлайн-угруповання 764 пов’язують із психологічним примусом підлітків до самоушкоджень, жорстокого поводження з іншими та скоєння злочинів. Про механізми діяльності цієї мережі розповіло пакистанське видання Dawn у матеріалі, опублікованому 2 листопада 2026 року.

Тиск і шантаж

За даними видання, учасники 764 шукають неповнолітніх у соціальних мережах і чатах популярних ігор, зокрема Minecraft та Roblox. Після першого контакту спілкування може переходити до Discord або Telegram. Автор матеріалу зазначає, що мішенню стають молоді та вразливі люди.

У публікації описано схему, за якою спершу завойовують довіру жертви, а згодом отримані особисті дані або компрометувальні матеріали використовують для шантажу. Людей можуть примушувати завдавати шкоди собі, домашнім тваринам або іншим людям і надсилати докази таких дій.

Як пише Dawn, постраждалих також можуть втягувати в примус інших людей. Статус учасників усередині спільноти, за описом видання, залежить від кількості людей, яких вони схилили або шантажем примусили до жорстоких дій.

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Походження мережі

Назва 764 походить від перших трьох цифр поштового індексу міста Стівенвілл у штаті Техас, де жив засновник групи Бредлі Кейденхед, відомий онлайн як Felix. За інформацією Dawn, він створив угруповання у 2021 році, коли йому було 15 років.

Кейденхед відбуває 80-річний термін ув’язнення у США після засудження за зберігання матеріалів сексуального насильства над дітьми. Видання зазначає, що мережа продовжила існувати після його ув’язнення, а ФБР характеризує 764 як прояв насильницького нігілістичного екстремізму.

За даними Dawn, 764 є частиною ширшої онлайн-мережі The Com, або Community. Видання також згадує інші пов’язані з нею угруповання з акселераціоністською, неонацистською та сатаністською риторикою.

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