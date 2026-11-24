Власники Grand Theft Auto 6 із підпискою PlayStation Plus Premium можуть транслювати гру через хмару на PlayStation 5 або портативний пристрій PlayStation Portal без встановлення на консоль. Для цього потрібно придбати копію гри та мати преміальну підписку. Як повідомляє Engadget, інформація про підтримку хмарної трансляції для PS5 і PS Portal з’явилася на сторінці GTA 6 у PlayStation Store.

Без завантаження на PS5

Хмарний запуск дає змогу не встановлювати GTA 6 на сховище консолі. За даними видання, для інсталяції гри потрібно близько 212 ГБ вільного місця. PlayStation Portal також може використовуватися для хмарного запуску GTA 6 без обов’язкової наявності PS5.

Автор Engadget зазначив, що не зміг протестувати функцію самостійно, оскільки придбав гру на іншому обліковому записі, ніж той, на якому оформлено підписку PlayStation Plus. Видання також вказує, що PlayStation Plus Premium транслюватиме GTA 6 у якості версії для PS5. Натомість Xbox Cloud Gaming використовує графічні налаштування Xbox Series S і має обмеження за часом користування, яких у PlayStation Plus Premium, за даними Engadget, немає.

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Хмарний запуск на ПК не підтверджений

Engadget пише, що можливості транслювати придбану копію GTA 6 на ПК через хмарний сервіс PlayStation, схоже, немає. Водночас користувачі можуть застосовувати віддалене відтворення зі своєї PS5 на комп’ютер.

Минулого місяця з’являлися повідомлення про нібито ексклюзивні права Xbox на хмарний стримінг GTA 6, однак директор зі стратегії Xbox Меттью Болл уточнив, що це не відповідає дійсності. Sony заявила, що GTA 6 стала найбільшим релізом в історії платформи: за перші вихідні гру на PS5 запустили понад 39 млн унікальних гравців, які сумарно провели в ній 683 млн годин. Rockstar Games повідомила про 32,5 млн попередніх замовлень і $3,79 млрд роздрібних продажів у перший день.

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