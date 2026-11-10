GTA VI стане доступною в Xbox Cloud Gaming на консолях Xbox One — The Verge

Rockstar Games планує зробити Grand Theft Auto VI доступною через Xbox Cloud Gaming одночасно з релізом гри. Власники Xbox One зможуть запускати її у хмарному сервісі без переходу на PlayStation 5 або Xbox Series X|S, повідомляє The Verge.

Стримінг на консолях Xbox

За даними видання, хмарний запуск GTA VI, схоже, буде обмежений консолями Xbox Series X|S та Xbox One. Гра не має бути доступною для стримінгу на ПК, у вебверсії сервісу або на телевізорах, хоча Xbox Cloud Gaming зазвичай підтримує такі пристрої.

Rockstar зазначила, що для потокового передавання гри на консолі Xbox застосовуватимуться графічні налаштування Xbox Series S. Це дасть змогу власникам Xbox One грати в нову частину серії через інтернет-з’єднання.

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30 кадрів за секунду на консолях

Rockstar також підтвердила, що GTA VI працюватиме з частотою 30 кадрів за секунду на PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series S і Xbox Series X. Перевагами PlayStation 5 Pro будуть трасовані тіні та підтримка технології PlayStation Spectral Super Resolution.

Керівник зі стратегії Xbox Меттью Болл раніше заявив у X, що Microsoft не транслюватиме GTA VI ексклюзивно. Водночас, за оцінкою The Verge, на старті Microsoft фактично залишатиметься єдиним постачальником хмарного стримінгу гри, але лише на консолях Xbox. Rockstar також повідомила про повну підтримку Remote Play на PlayStation та Xbox, однак ця функція не є хмарним стримінгом.

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