Нова частина відеоігрової серії Grand Theft Auto — GTA VI — виходить у світовий реліз після 13 років очікування, двох перенесень дати та кількох витоків. Гра стане доступною на консолях PlayStation 5 і Xbox Series опівночі за місцевим часом у кожному регіоні. Першими її зможуть запустити гравці у Новій Зеландії — о 11:00 за Гринвічем у середу.

Як повідомляє France 24, Rockstar Games ще не оприлюднювала офіційної статистики продажів. Водночас аналітична компанія Sensor Tower оцінює їх у понад 15 млн копій ще до виходу гри. Це означало б понад $1,5 млрд доходу за бюджету розробки, який оцінюють у $1–1,5 млрд.

Очікування рекордних продажів

За прогнозом британської аналітичної компанії Omdia, продажі GTA VI до кінця року можуть сягнути $3,2 млрд. Професор Школи бізнесу Стерна Нью-Йоркського університету Йост ван Дройнен назвав гру винятковим явищем індустрії розваг, а також порівняв її з «Тейлор Свіфт відеоігор».

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Американський видавець Take-Two Interactive, якому належить Rockstar, розгорнув масштабну маркетингову кампанію. За даними HR-платформи Remote, кількість заявок на відпустку у світі напередодні 19 листопада зросла на 32%.

Світ Леоніди та суперечки навколо серії

Події GTA VI розгортаються у вигаданому штаті Леоніда, натхненному Флоридою. Гра розповідає про пару у стилі Бонні та Клайда, яка намагається вижити у вигаданому Маямі, охопленому злочинністю. Розробники обіцяють більше реалізму: зовнішність персонажів залежатиме від харчування, а гравцям доведеться розвивати стосунки між головними героями.

Rockstar витратила на створення GTA VI понад вісім років, а активна розробка почалася після виходу Red Dead Redemption II у 2018 році. Напередодні релізу гру номінували у восьми категоріях премії Game Awards, церемонія якої запланована на 10 грудня. Офіційний випуск GTA VI наразі не запланований у Росії, Китаї, Лівані та Катарі.

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