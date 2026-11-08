Гуарані Парагваю знецінився на 12% на тлі кризи Ueno Bank — The Rio Times

У Парагваї долар подорожчав приблизно на 12% щодо гуарані за вісім днів — із 5661 гуарані за долар 28 жовтня до близько 6358 гуарані 5 листопада 2026 року. Це відбувалося на тлі поглиблення кризи цифрового Ueno Bank, який мав майже 3 млн клієнтів і був переведений Центральним банком Парагваю в процедуру врегулювання. Про це повідомляє The Rio Times.

Реакція валютного та боргового ринків

За даними видання, 5 листопада окремі ринкові котирування сягали 6487 гуарані за долар. Місцеві медіа 5 і 6 листопада повідомляли про курс у діапазоні від приблизно 6360 до 6490 гуарані за долар.

The Rio Times зазначає, що ці дані не є офіційним курсом Центрального банку Парагваю, оскільки виданню не вдалося перевірити таблиці регулятора. У матеріалі також не виявили повідомлень про продаж центробанком доларів після переходу Ueno Bank під контроль регулятора.

Одночасно зріс спред за доларовими облігаціями Парагваю в індексі EMBI — показник додаткової дохідності, яку інвестори вимагають порівняно з державними облігаціями США. Він піднявся приблизно зі 119 до 144 базисних пунктів, а внутрішньоденно сягав 157 пунктів. У березні Ueno Bank також розмістив п’ятирічні доларові ноти приблизно на 350 млн доларів.

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Рейтинги та виплати вкладникам

Moody’s у липні 2026 року підтвердило суверенний рейтинг Парагваю на рівні Baa3 зі стабільним прогнозом. Це найнижчий рівень інвестиційної категорії за шкалою агентства. У звіті від 6 листопада Moody’s не побачило негайного впливу банківської кризи на суверенний рейтинг, водночас вказавши на інституційні та управлінські слабкості.

S&P Global Ratings оцінює Парагвай на рівні BBB-, також в інвестиційній категорії, а Fitch Ratings — на рівні BB+ з позитивним прогнозом. Станом на 7 листопада повідомлень про зміну оцінок трьох агентств не було.

Центральний банк Парагваю організував виплати вкладникам Ueno Bank у межах до 10 млн гуарані на одного вкладника — приблизно 1540 доларів за орієнтовним курсом, використаним виданням. Moody’s зазначало, що близько 97% вкладників повністю охоплені фондом гарантування депозитів, ліквідність якого у вересні становила близько 1,6 млрд доларів.

Політичні наслідки

The Rio Times також повідомило, що 6 листопада Сенат усунув президента Сантьяго Пенью, а віцепрезидент Педро Альяна того ж дня склав присягу як глава держави. За даними видання, обсяг державних коштів, зокрема пенсійних фондів, розміщених в Ueno Bank, оцінюють у межах від 730 млн до 870 млн доларів.

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