Губернатор Ено призначив Джонсона главою апарату — Premium Times Nigeria

Губернатор штату Аква-Ібом у Нігерії Умо Ено призначив Аніефіока Джонсона керівником свого апарату. Раніше Джонсон працював виконавчим помічником губернатора та головним радником з реалізації урядових пріоритетів.

Призначення набуло чинності негайно

Про кадрове рішення у заяві в п’ятницю повідомив секретар уряду штату Енобонг Ува. Джонсон має негайно приступити до роботи на новій посаді, повідомляє Premium Times.

У заяві уряду штату зазначили, що на попередній посаді Джонсон вирізнявся старанністю, лояльністю та відданістю програмі адміністрації губернатора Arise Agenda. В Аква-Ібомі він допомагав координувати урядові пріоритети та впровадження політики, а також очолював комітет штату з реформування енергетичного сектору.

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Досвід роботи в ООН

Джонсон має понад 30 років досвіду в міжнародній дипломатії та на керівних посадах в Організації Об’єднаних Націй. До роботи в уряді штату Аква-Ібом він був керівником апарату директорського рівня в Офісі спеціального посланця ООН для регіону Великих озер у Найробі, Кенія.

Серед його міжнародних призначень — робота в Гібридній операції Африканського союзу та ООН у Дарфурі, Спільній групі підтримки медіації Африканського союзу й ООН у Досі, а також у постійному представництві Нігерії при ООН у Нью-Йорку. Він також обіймав дипломатичні посади, пов’язані з посольствами Німеччини та країн Карибського регіону.

Під час перерви в міжнародній кар’єрі Джонсон був старшим спеціальним помічником президента Нігерії зі спеціальних проєктів і опікувався федеральними ініціативами в інфраструктурі, енергетиці та розвитку. Він здобув ступінь магістра міжнародних відносин у Дублінському міському університеті в Ірландії та має освіту в галузі політології.

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