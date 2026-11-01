Губернатор Ерік Мутаї запропонував примирення заступнику — Nation Kenya

У Кенії губернатор округу Керічо Ерік Мутаї заявив, що готовий у майбутньому співпрацювати зі своїм заступником Фредом Кіруї за інших політичних домовленостей. Заяву він зробив у Кіпкелйоні в присутності Кіруї, попри чотирирічний конфлікт між посадовцями, повідомляє Nation Kenya.

Мутаї сказав, що їхні розбіжності не мають особистого характеру. Водночас він висловив розчарування тим, що його заступник, за словами губернатора, співпрацював із його політичними опонентами, зокрема з колишнім міністром енергетики Чарльзом Кетером, замість спільної роботи в адміністрації округу.

Взаємні претензії

Кіруї зі свого боку звинуватив губернатора в усуненні його від управління округом. Він заявив, що бюджет його офісу скоротили, працівників перевели на інші посади, а для службових поїздок йому доводилося витрачати власні кошти на пальне або користуватися особистим автомобілем.

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Заступник губернатора раніше заявляв, що має намір балотуватися проти Мутаї на виборах 2027 року та шукатиме нових політичних партнерів. У серпні Мутаї публічно повідомив, що обрав своїм кандидатом у заступники на цих виборах Джексона Ропа — члена виконавчого комітету округу з питань фінансів та економічного планування.

Конфлікт після виборів 2022 року

Політики обіймають свої посади після виборів 2022 року. Кіруї неодноразово стверджував, що губернатор не виконав домовленість про розподіл повноважень у співвідношенні 60 на 40. Серед інших спірних питань називали призначення членів виконавчого комітету округу та посадовців, а також визначення й фінансування проєктів розвитку.

Мутаї також звинувачував Кіруї у причетності до двох невдалих спроб оголосити йому імпічмент. За даними видання, Сенат не підтримав обидві спроби — 2 жовтня 2024 року та 26 серпня 2025 року. Раніше примирити губернатора та його заступника намагалися, зокрема, релігійні лідери й рада старійшин народу кіпсігіс.

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