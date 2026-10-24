Губернатор Файсал Карім Кунді відкинув переговори з антидержавними силами — Dawn

У Пакистані губернатор провінції Хайбер-Пахтунхва Файсал Карім Кунді заявив, що не буде переговорів або поступок силам, які не визнають Конституцію та діють проти держави. На його думку, для відновлення миру в провінції потрібні рішучі дії проти тероризму та посилення спроможності поліції.

Як повідомляє Dawn, Кунді зробив цю заяву в Чарсадді після відвідин родин заступника суперінтенданта Контртерористичного департаменту Імрануддіна Хана та констебля Казіма Джана. Обидва поліцейські загинули під час операції проти бойовиків у районі Карак, а згодом їх поховали в рідних селах у Чарсадді з поліцейськими почестями.

Посилення поліції

Губернатор заявив, що армія Пакистану, поліція та інші силові відомства зазнали значних втрат, забезпечуючи безпеку країни. Він також закликав населення не підтримувати бойовиків і не надавати їм притулку.

За словами Кунді, поліції та іншим правоохоронним органам потрібні сучасні озброєння й обладнання. Він заявив про готовність спрямувати на це кошти зі свого фонду розвитку. Міністр внутрішніх справ Мохсін Накві, за твердженням губернатора, запевнив його, що федеральна влада готова надати поліції необхідне озброєння та фінансові ресурси.

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Радниця губернатора з питань інформації Самар Харун Білур сказала, що поліції та Контртерористичному департаменту необхідні сучасна зброя, захищені автомобілі, системи відстеження й засоби індивідуального захисту. Вона наголосила на потребі постійної федеральної підтримки цих структур.

Пакет для провінції

Окремо на пресконференції в Пешаварі Кунді заявив, що прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф оголосив для Хайбер-Пахтунхви пакет на 160 млрд пакистанських рупій. За його словами, прем'єр також доручив провести зустріч щодо проблем із газом і пшеницею.

Губернатор зазначив, що на засіданні Національного комітету високого рівня, у якому брали участь прем'єр-міністр і вище військове керівництво, обговорювали безпеку, розвиток та суспільні проблеми провінції. Кунді пов'язав мир у регіоні з розвитком та можливістю залучати іноземні інвестиції.

Він також заявив, що провінція не отримує належної їй частки води за угодою 1991 року. За його словами, тендери для пакетів 1 і 4 каналу Чашма планують оголосити наступного місяця.

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