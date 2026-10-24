Губернатор Кунді заявив про 160 млрд рупій для Хайбер-Пахтунхви — The Express Tribune

У Пешаварі, Пакистан, губернатор провінції Хайбер-Пахтунхва Фейсал Карім Кунді заявив, що національний комітет високого рівня під головуванням прем’єр-міністра Шехбаза Шарифа оголосив для регіону пакет обсягом 160 млрд рупій. За словами губернатора, відповідним органам також доручили невідкладно вжити заходів щодо ключових проблем провінції, повідомляє The Express Tribune.

Рішення комітету

Кунді розповів, що на засіданні посадовці представили докладні доповіді з питань безпеки та розвитку. Додатковий головний секретар, який відповідає за 12 визначених районів, презентував запропонований план. За твердженням губернатора, прем’єр-міністр прийняв вимоги щодо Хайбер-Пахтунхви та доручив профільним відомствам негайно їх виконати.

Щодо проблем із газом і пшеницею Шехбаз Шариф, за словами Кунді, доручив секретарю з питань продовольства найближчим часом провести нараду. Також розпочали розслідування щодо ситуації з пшеницею на складі в Азакхелі.

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Безпека та інфраструктура

Губернатор заявив про політику нульової толерантності до корупції та наголосив, що посадовці, які не виконуватимуть своїх обов’язків, мають залишити посади. Він також стверджував, що провінція відставала в розвитку протягом останніх 13 років, але тепер її планують повернути на шлях розвитку.

Кунді назвав боротьбу з тероризмом головним пріоритетом влади та зазначив, що поліпшення безпекової ситуації має залучити внутрішніх і міжнародних інвесторів, створити робочі місця та зміцнити економіку провінції. Він додав, що зарплати поліцейських підвищують, а компенсаційний пакет для загиблих поліцейських збільшили. Підрозділи також забезпечать необхідними ресурсами.

Крім того, в провінції почали операції проти незаконних захоплень земель. Кунді повідомив, що тендери на пакети I та IV проєкту каналу Чашма-Райт-Бенк мають оголосити наступного місяця.

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