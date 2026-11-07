Губернатор Ленку очолив нову партію FEDA в Кенії — Nation Kenya

У Найробі, Кенія, губернатор округу Каджіадо Джозеф Оле Ленку 6 листопада очолив нову політичну партію Forum for Economic Development Agenda (FEDA). Партію представили в Ufungamano House під гаслом «Справедливість і процвітання»; вона заявляє про намір стати політичним майданчиком для маргіналізованих і меншинних громад. Про це повідомляє Nation Kenya.

Позиція нової партії

Ленку заявив, що громади, зокрема представники народу маа, роками розглядалися в національній політиці лише як додаткове джерело голосів. За його словами, FEDA прагнутиме домагатися справедливості, гідності та порушувати питання історичних несправедливостей.

Політик також сказав, що партія готова створювати альянси з політичними силами, які поділяють її погляди, однак не уточнив, з ким саме вона може співпрацювати напередодні загальних виборів 2027 року. Генеральний секретар FEDA Мейтамеї Ололдапаш заявив, що партія хоче створити інституційну основу для ширшої участі меншинних і маргіналізованих спільнот у демократичному процесі Кенії.

Ололдапаш також стверджував, що неназвані високопосадовці погрожували Ленку арештом і судом у справі про корупцію, якщо презентацію партії не скасують. Депутат парламенту від Південного Каджіадо Семюел Парашина підтримав ці твердження.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Конкуренція за голоси маа

FEDA може вплинути на боротьбу за електорат у Каджіадо, Нароку й Самбуру — округах, де домінують громади маа. На виборах 2022 року Рейла Одінга отримав у цих трьох округах загалом близько 360 тисяч голосів, а Вільям Руто — близько 325 тисяч.

Після смерті Одінги у 2025 році та формування уряду широкого представництва політичні сили змагаються за його колишню базу підтримки. Ленку перебуває на другому й останньому терміні на посаді губернатора Каджіадо, куди його обрали від Orange Democratic Movement. Раніше він представляв Jubilee Party, а тепер, за даними видання, має намір балотуватися до Сенату від FEDA.

Сенатор Каджіадо Семюел Секі заявив, що створення FEDA не послабить позиції Democracy for the Citizens Party у регіоні.

Читай нас у