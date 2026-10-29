Губернатор Макінде закликав ігбо відкинути етнічне голосування — Premium Times Nigeria

Кандидат у президенти Нігерії від Allied Peoples Movement (APM) і губернатор штату Ойо Сеї Макінде на зустрічі з виборцями в Енугу закликав жителів південного сходу країни не голосувати на основі етнічних або релігійних симпатій у 2027 році. Як повідомляє Premium Times, політик звернувся до учасників регіональної зустрічі APM.

Звернення до виборців

Макінде заявив, що його команду відмовляли від поїздки на південний схід через популярність у регіоні Пітера Обі. Обі, колишній губернатор штату Анамбра, балотується в президенти від Nigeria Democratic Congress.

За словами Макінде, проблеми країни не залежать від релігійної чи етнічної належності. Він закликав виборців позбутися таких настроїв під час майбутніх загальних виборів.

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Обіцянки кампанії

Кандидат APM повідомив, що завершив серію зустрічей у шести геополітичних зонах Нігерії. Він пояснив, що відклав презентацію передвиборчої програми, аби врахувати потреби, про які дізнався під час цих заходів. Макінде заявив, що його маніфест представлять 4 листопада 2026 року.

Його програма Reset Agenda, за словами політика, спиратиметься на чотири напрями: економіку, безпеку, освіту та соціально-політичну сферу. Макінде також пообіцяв навчати молодь професійних навичок, щоб сприяти створенню робочих місць і скороченню безробіття, а також створювати умови для розвитку бізнесу.

Голова APM Юсуф Данталле на тій самій зустрічі заявив, що президент Бола Тінубу не виконав обіцянок після обрання у 2023 році. Віцепрезидентський кандидат партії Лавал Даура сказав, що APM має намір розв'язувати проблеми країни за допомогою програми з 16 пунктів.

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