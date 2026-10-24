Губернатор Макінде закликав Нігерію перезавантажити економіку — Premium Times Nigeria

Губернатор штату Ойо Сеї Макінде закликав перезавантажити економіку, систему безпеки та освіту Нігерії. Його відеозвернення показали під час запуску руху Makinde-Daura Resetter Movement в Ікеї, штат Лагос, повідомляє Premium Times.

Заклик до змін

Макінде заявив, що повністю підтримує програму перезавантаження країни. За його словами, Нігерії потрібно змінити економічну політику, архітектуру безпеки та освітню систему.

Губернатор також поставив під сумнів користь від зростання валютних резервів, якщо багато нігерійців не можуть забезпечити сім’ї базовими потребами. Він порівняв таку ситуацію з головою родини, який пишається заощадженнями, тоді як члени сім’ї голодують.

На думку Макінде, економічний поступ має поліпшувати умови життя та давати молодим нігерійцям можливість реалізовувати свої прагнення.

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Мобілізація до виборів

Мартінс Джеймс, директор із медіа організації Progressive Youths for Makinde’s Presidency 2027, заявив, що захід мав підготувати прихильників до поширення програми руху в громадах Лагоса та інших регіонах країни. Він назвав вибори 2027 року можливістю для нігерійців обрати інший курс, зосереджений на розвитку, підзвітності влади, економічних можливостях і якості життя.

Директор із роботи з волонтерами кампанії Makinde and Daura Presidential Campaign Organisation Еммануель Денніс назвав серед чинників, що активізують рух, зростання цін на паливо й електроенергію, проблеми безпеки, безробіття та високу вартість життя. За його словами, абревіатура MAD означає Make a Difference with Makinde and Daura.

Денніс заявив, що кампанія робитиме акцент на мобілізації на місцях і змістовних політичних питаннях, а не на розважальних мітингах. Організатори також повідомили про намір розширити мережу руху по всій Нігерії до виборів 2027 року.

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