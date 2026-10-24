Губернатор Муфванг закликав вихідців із Плато підтримати Тінубу — Premium Times Nigeria

Губернатор нігерійського штату Плато Калеб Муфванг під час зустрічі з вихідцями зі штату в Кадуні закликав їх підтримати переобрання президента Боли Тінубу у 2027 році. Він пов’язав це з федеральною підтримкою інфраструктурних проєктів у Плато, повідомляє Premium Times Nigeria.

Заклик напередодні кампанії

Муфванг виступив у п’ятницю, напередодні офіційного старту президентської кампанії Всепрогресивного конгресу. За його словами, подальша співпраця влади Плато з федеральним урядом може пришвидшити розвиток штату.

Губернатор закликав підтримати Тінубу на другий термін, щоб програма Renewed Hope Agenda, за його твердженням, і надалі давала відчутні результати для населення та країни.

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Представництво та проєкти

Муфванг також назвав обрання Нентаве Їлватди національним головою партії можливістю для Плато посилити вплив у загальнонаціональній політиці. Він згадав покійного Соломона Лара, який відігравав роль у національному партійному керівництві, та заявив, що представництво штату на національному рівні має сприяти його інтересам.

Муфванг подякував членам громади Плато в Кадуні, які їздили до штату голосувати за нього на губернаторських виборах 2023 року. Він заявив про намір підтримувати зв’язок із громадою та закликав її представників брати участь у демократичному процесі, зберігаючи мирні відносини з громадою, що їх приймає.

Серед результатів роботи своєї адміністрації, які він назвав, губернатор згадав дорожні роботи в усіх 17 районах місцевого самоврядування Плато, реформи освіти, поліпшення медичних закладів і взаємодію з силовими структурами. Він також повідомив про автобусне сполучення Tin City Metro та федеральне схвалення великих дорожніх коридорів, які мають з’єднати Плато з іншими штатами.

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