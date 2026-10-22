Губернатор Найробі Сакаджа звільнив Джеффрі Мосірію — Nation Kenya

У Кенії губернатор Найробі Джонсон Сакаджа звільнив Джеффрі Мосірію з посади головного посадовця округу з питань участі громадськості, взаємодії з громадянами та обслуговування клієнтів. Про це повідомляє Nation Kenya.

Зміни в адміністрації Найробі

У листі про перепризначення та визначення головних посадовців округу, виданому в середу, секретар округу Мачел Вайкенда повідомив, що Мосірію замінить Зіппора Нджері Мвангі. Раніше вона відповідала за культуру, мистецтво та туризм.

Сакаджа також призначив Семюела Нджогу виконувачем обов’язків головного посадовця з питань мобільності. Годфрі Акумалі став головним посадовцем із житлових питань, а також виконуватиме обов’язки посадовця із земельних питань.

Політичні плани Мосірії

Зміни в мерії Найробі відбулися менш ніж за десять місяців до загальних виборів у Кенії, запланованих на серпень 2027 року. Мосірія раніше заявив про намір балотуватися на посаду губернатора Найробі та кинути виклик Сакаджі.

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Після отримання листа про кадрові зміни Мосірія заявив, що очікував такого рішення і тепер зосередиться на своїх політичних планах. Він також стверджував, що оточення губернатора впливало на Сакаджу, а його робота нібито викликала занепокоєння у близьких до очільника округу людей.

Упродовж останніх місяців Мосірія публічно критикував адміністрацію Найробі, звинувачуючи посадовців округу в корупції, неналежному управлінні та ігноруванні проблем жителів. Зокрема, він заявляв про проблеми з управлінням охороною здоров’я та стверджував, що апарат у відділенні інтенсивної терапії лікарні Mama Lucy Kibaki вийшов з ладу й не був відремонтований. Ці твердження в матеріалі наведені як позиція Мосірії.

Мосірія обіймав посаду головного посадовця з 2022 року: спершу він відповідав за медичні заклади, у 2024 році його перевели до екологічного напряму, а в листопаді 2025 року призначили відповідальним за участь громадськості, взаємодію з громадянами та обслуговування клієнтів.

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