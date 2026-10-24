Губернатор Натембея посварився з депутатом на похороні в Кенії — Nation Kenya

У Кімініні, Кенія, губернатор округу Транс-Нзоя Джордж Натембея посварився з депутатом парламенту від Кімініні Какайєм Бісау під час похорону Буруді Набвери — першого посла Кенії у Сполучених Штатах. Інцидент стався 24 жовтня 2026 року, коли Бісау, який вів виступи політиків, намагався контролювати час промови губернатора, повідомляє Nation Kenya.

Суперечка під час промови

За даними видання, Натембея різко відреагував на дії депутата, заявивши, що той його принижує, та наказав йому сісти. До трибуни підійшли охоронці губернатора і депутата, щоб заспокоїти ситуацію.

Прихильники різних політичних таборів серед учасників похорону скандували, намагаючись розрядити напруження. Член родини Набвери втрутився і вимагав дати губернаторові завершити виступ.

Після промови Натембея залишив церемонію разом із депутатами Джеком Вамбокою та Маджимбо Каласінгою. Бісау, якого видання називає критиком губернатора, звинуватив Натембею в атаках на президента Вільяма Руто та заявив, що готовий протистояти йому на загальних виборах 2027 року.

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Заклики до єдності лух'я

Під час похорону політики й представники громади також говорили про президентські вибори 2027 року. Лідери лух'я закликали громаду висунути кандидата на посаду президента та голосувати консолідовано.

Натембея заявив, що підтримує президентські амбіції Едвіна Сіфуни, і сказав, що той проводить консультації з представниками Об'єднаної опозиції. Депутати Вамбока і Каласінга також висловили підтримку Сіфуні та закликали інших лідерів лух'я об'єднати громаду.

Голова Форуму старійшин лух'я Ноа Векеса, а також Фред Гумо і Мусікарі Комбо заявили про підтримку єдності громади перед виборами. Набверу учасники церемонії вшанували як людину високої доброчесності, інтелектуала та миротворця, який цінував діалог.

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