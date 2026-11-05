Губернатор Ньюсом пом’якшив понад 500 смертних вироків у Каліфорнії — The Guardian

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом замінив смертні вироки понад 500 людям, засудженим до смертної кари в штаті, на довічне ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Рішення, ухвалене наприкінці його каденції, означає, що цих людей не зможуть стратити за майбутніх адміністрацій штату.

Наймасовіша заміна вироків

Як повідомляє The Guardian, це найбільша одночасна заміна смертних вироків у сучасній історії США. Останню страту в Каліфорнії провели у 2006 році, однак сотні ув’язнених надалі залишалися засудженими до смертної кари. До цього рішення Каліфорнія мала найбільшу в країні кількість людей, засуджених до смерті.

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Позиція Ньюсома щодо страт

Ньюсом давно виступає проти смертної кари. У 2019 році він запровадив мораторій на страти, а також демонтував приміщення блоку смертників у в’язниці Сан-Квентін. Людей зі смертними вироками перевели до інших установ, де вони отримали більше свободи пересування та доступ до програм.

Рішення ухвалили після невдалої страти Крісті Пайк у штаті Теннессі, що спричинила міжнародне обурення та поновила заклики до загальнонаціональної паузи в застосуванні смертної кари. Каліфорнія залишається одним із 27 штатів США, де смертну кару досі передбачено законодавством.

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