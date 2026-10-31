Губернатор Оєбанджі попросив не прирівнювати його до Бога — Premium Times Nigeria

Губернатор штату Екіті в Нігерії Біодун Оєбанджі закликав своїх прихильників і політичних соратників припинити надмірно його вихваляти та не наділяти його атрибутами, які він вважає притаманними лише Богові. Він попросив звертатися до нього просто як до «пана губернатора», повідомляє Premium Times Nigeria.

Заклик після завершення виборів

Оєбанджі зробив цю заяву в п’ятницю ввечері під час жовтневого щомісячного заходу Praise and Worship у залі Lady Jibowu при урядовій резиденції в Адо-Екіті. За його словами, період передвиборчої кампанії та виборів завершився, а штат перейшов до етапу управління, надання послуг і виконання обіцянок жителям.

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Губернатор заявив, що всі хвали й почесті належать Богові, а політичним лідерам не слід приписувати божественні атрибути. Він наголосив, що дозволяв подібні звертання під час виборчого сезону, проте після інавгурації нової адміністрації настав час зосередитися на роботі влади.

Відмова від політичних прізвиськ

Оєбанджі окремо висловився проти таких прізвиськ, як «Jinx Breaker», «Owi Bee, Se Bee», «History Maker» і «Back to Back». Він також пов’язав відносний мир, стабільність і розвиток у штаті Екіті, зокрема протягом останніх чотирьох років, із Божою милістю. Губернатор закликав мешканців штату зберігати віру та довіру до Бога.

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