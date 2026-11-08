Губернатор Ойо Макінде закликав брати гроші політиків — Premium Times Nigeria

У Нігерії кандидат у президенти від партії Allied Peoples Movement (APM) Сеї Макінде закликав виборців приймати гроші, які політики пропонують під час кампанії, але голосувати відповідно до власних переконань на загальних виборах 2027 року. Губернатор штату Ойо зробив цю заяву в штаті Баучі під час старту президентської кампанії APM, повідомляє Premium Times.

Макінде сказав прихильникам не дозволяти фінансовим заохоченням впливати на їхній вибір. За його словами, виборці можуть забрати й витратити запропоновані їм кошти, але мають підтримати кандидата, якого вважають потрібним.

Програма Reset Agenda

Кандидат заявив, що пропонує програму Reset Agenda, яка, за його словами, має допомогти розв'язати проблеми голоду, безпеки та участі громадян в управлінні державою. Макінде назвав голод найбільшою проблемою країни й наголосив на необхідності змін в економічній політиці, системі безпеки та соціально-політичному середовищі.

Він також заявив про потребу в більшій інклюзивності, прозорості та щирості влади. Макінде закликав тих, кого не влаштовує нинішній напрям розвитку країни, підтримати його пропозицію щодо перезавантаження Нігерії.

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Представництво регіонів

На заході був присутній національний лідер APM і губернатор штату Баучі Бала Мохаммед. Він закликав виборців підтримати Макінде та заявив, що вони залишили Народно-демократичну партію після того, що він назвав несправедливістю всередині цієї політичної сили.

Мохаммед попросив Макінде в разі перемоги не допустити маргіналізації штату Баучі та північного сходу Нігерії. За його словами, федеральні призначення мають поєднувати професійні якості кандидатів зі справедливим представництвом різних частин країни.

Голова APM Юсуф Данталле зі свого боку сказав, що партія прагне сформувати підзвітний уряд і розширити участь жінок у політичному керівництві.

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