Губернатор Окінави закликав переглянути угоду про статус сил США — Channel NewsAsia

Губернатор Окінави Гента Кодзя заявив, що в Японії вимагатиме фундаментального перегляду Угоди про статус сил США після справи про ймовірне вбивство 39-річної японки. Як повідомляє Channel NewsAsia, прокуратура минулого місяця висунула американському морпіху обвинувачення за підозрою у вбивстві жінки в готелі на Окінаві.

Вимога перегляду угоди

Йдеться про угоду 1960 року між Японією та США, яка визначає статус американських військ у країні. За її умовами американські військові органи мають першочергове право розслідувати правопорушення та карати військовослужбовців, якщо ті діяли під час виконання службових обов’язків.

Кодзя заявив, що перегляд має передбачати оперативне виконання запитів японської сторони щодо передання затриманих підозрюваних до висунення обвинувачення. Він також закликав застосовувати до американських військових японське законодавство, зокрема авіаційне.

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Реакція на Окінаві

Депутати Окінави минулого місяця ухвалили резолюцію із закликом переглянути угоду. Документ найближчим часом мають подати до посольства США. За словами губернатора, після інцидентів чи аварій за участю американських військових або цивільних працівників Окінава неодноразово висловлювала протести військовому командуванню США та урядам обох країн.

США мають у Японії близько 54 тисяч військовослужбовців, більшість із яких розміщені на Окінаві. Японія та США також домовилися про заходи із запобігання злочинам з боку американських військових, зокрема про обговорення відносин із місцевими громадами та японської правової системи. Американські посадовці продовжили для частини військовослужбовців комендантську годину, запроваджену після вбивства жінки, до 7 грудня.

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