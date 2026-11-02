Губернатор штату Абія закликав прихильників не атакувати опозицію — Premium Times Nigeria

У Нігерії губернатор штату Абія Алекс Отті закликав своїх прихильників не атакувати опозиційні партії та не перешкоджати їхній передвиборчій агітації напередодні загальних виборів 2027 року. Він виступив під час старту кампанії Лейбористської партії на міському стадіоні Умуахії, повідомляє Premium Times Nigeria.

Отті заявив, що не уповноважував своїх прибічників нападати на людей або заважати іншим політичним силам проводити кампанію. Він закликав поважати право всіх партій на вільну агітацію.

Доступ до громадських об’єктів

За словами губернатора, опозиційні партії мають мати можливість користуватися громадськими об’єктами, зокрема стадіоном, якщо подадуть заяву, отримають необхідні дозволи та сплатять передбачені платежі.

Отті також повідомив, що доручив безпековим органам затримувати та рішуче реагувати на спроби перешкодити законній діяльності будь-якої політичної групи, зокрема членів Лейбористської партії. Він додав, що його адміністрація не терпітиме політичного залякування чи блокування законної діяльності партій.

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Губернатор закликав політичні сили зосередитися на питаннях, важливих для населення, представляти свої програми та уникати особистих нападок. На його думку, демократичний процес передбачає, що виборці мають вибір між різними політичними пропозиціями.

Намір переобратися

Отті заявив, що прагне переобратися у 2027 році разом зі своїм напарником Айкечукву Емету. Він пояснив своє рішення бажанням перейти від порятунку штату до закріплення досягнень, посилити якість і підзвітність державної служби та підготувати штат до нових економічних можливостей.

Губернатор закликав прихильників мобілізувати виборців для перемоги Лейбористської партії на виборах губернатора штату Абія, призначених на 6 лютого 2027 року. На заході також представили Консультативну раду виборчої кампанії партії у штаті та передали партійні прапори кандидатам.

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