Губернатор Узодімма оскаржить рішення суду на користь Окорочі — Premium Times Nigeria

У Нігерії губернатор штату Імо Хоуп Узодімма заявив, що оскаржить рішення Федерального високого суду в Абуджі, який визнав його попередника Рочаса Окорочу належним чином висунутим кандидатом партії Конгрес усіх прогресивців (APC) у сенаторському окрузі Імо-Вест на виборах 2027 року.

Прессекретар губернатора Огуїке Нвачукву назвав рішення несправедливим і заявив, що Узодімма впевнений у його скасуванні Апеляційним судом. Про це повідомляє Premium Times.

Суперечка навколо праймеріз

Суддя Обіора Егвуату постановив визнати Окорочу кандидатом APC та зобов’язав Незалежну національну виборчу комісію Нігерії (INEC) визнати його кандидатом на виборах до Сенату 2027 року. Окороча оскаржував визнання Узодімми переможцем праймеріз партії, що відбулися 18 травня.

Колишній губернатор заявляв, що отримав завірені INEC документи щодо праймеріз 26 липня 2026 року, тоді як матеріали на підтримку кандидатури Узодімми були подані до комісії 22 серпня. Окороча стверджував, що документи містили розбіжності щодо дати голосування та способу його проведення. Також він заявив, що бланки результатів для понад 300 виборчих дільниць у 144 округах і 12 районах місцевого самоврядування нібито заповнювала одна людина.

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Позиція губернатора

Нвачукву відкинув ці твердження та наполягав, що в окрузі Імо-Вест провели прямі праймеріз, оскільки Окороча не погодився на консенсусне висунення кандидата. За версією представника губернатора, Узодімма набрав 230 464 голоси, а Окороча — 1 098.

Речник заявив, що під час праймеріз були присутні представники INEC, а комітет APC з проведення праймеріз до Національної асамблеї під керівництвом Вільямса Кайоди контролював процес у районах місцевого самоврядування. Він також заперечив заяви Окорочі про контроль над партійною структурою в штаті Імо, зазначивши, що правила APC визнають чинного губернатора лідером партії у штаті. APC повідомила, що вивчить судове рішення та скористається доступними юридичними засобами.

Окороча був губернатором штату Імо у 2011–2019 роках, а з 2019 до 2023 року представляв Імо-Вест у Сенаті Нігерії.

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