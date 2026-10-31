Губернатори чотирьох штатів Нігерії закликали переобрати Тінубу — Premium Times Nigeria

Губернатори штатів Анамбра, Ебоні, Енугу та Імо закликали жителів південного сходу Нігерії масово голосувати за переобрання президента Боли Тінубу у 2027 році. Вони зробили це на жіночому мітингу та програмі підтримки партії Конгрес усіх прогресивних сил (APC) в Енугу, повідомляє Premium Times Nigeria.

Підтримка переобрання

У заході були представлені губернатори Анамбри Чарльз Солудо, Ебоні Френсіс Нвіфуру, Енугу Пітер Мба та Імо Хоуп Узодімма. Солудо представляв його заступник Гілберт Ібезім.

Пітер Мба заявив, що підтримка Тінубу дасть йому змогу продовжити економічні реформи. За словами губернатора, ці реформи сприяли реалізації проєктів розвитку, зокрема будівництву центрів первинної медичної допомоги. Він також закликав жінок голосувати за Тінубу та кандидатів APC на виборах 16 січня 2027 року й наступних голосуваннях.

Мба повідомив, що програма підтримки розрахована на 5 тисяч жінок у південно-східному регіоні. Він додав, що перед цим в Енугу за 48 годин надали допомогу понад 2 тисячам жінок: отримувачки одержали кошти, допомогу з оплатою лікарняних рахунків та інструменти для заробітку.

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Заяви про розвиток регіону

Хоуп Узодімма назвав мітинг історичним і подякував першій леді Олуремі Тінубу за підтримку жінок на південному сході країни. Він заявив, що за президентства Тінубу ігбо, які, за його словами, понад 60 років зазнавали маргіналізації, почали бачити більше політичного включення та розвитку.

Узодімма також пов’язав економічні реформи федерального уряду зі збільшенням ресурсів штатів для інфраструктурних проєктів. За його словами, штат Імо має більше коштів на дороги Окіґве—Оверрі, Умуахія—Оверрі, Орлу—Оверрі та Оверрі—Порт-Харкорт. Він додав, що фінансові можливості штату дали змогу стабільно виплачувати зарплати, пенсії та 13-ту зарплату працівникам.

Френсіс Нвіфуру назвав APC партією з чіткою програмою розвитку та закликав жінок південного сходу голосувати за її кандидатів на всіх рівнях. Заступник спікера Палати представників Бенджамін Калу, зі свого боку, закликав ігбо зміцнювати політичні союзи та підтримати переобрання Тінубу.

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