Губіг хоче врахувати листи AfD при перевірці підстав для заборони — Der Spiegel

У Німеччині федеральна міністерка юстиції Стефані Губіг заявила, що електронні листи та документи, які поширюються в інтернеті після витоку даних партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), можуть врахувати під час перевірки підстав для початку процедури її заборони.

Перевірка матеріалів витоку

Йдеться приблизно про 421 тисячу електронних листів і понад 48 тисяч документів AfD, частина з яких має конфіденційний характер.

В інтерв’ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung Губіг сказала, що під час аналізу можуть використати всі наявні відомості, зокрема електронні листи, якщо вони містять докази антиконституційного характеру AfD. За її словами, йдеться про питання, що має екзистенційне значення для демократії.

Як повідомляє Der Spiegel, міністерка вважає необхідним серйозно та системно перевірити, чи виконані умови для процедури заборони AfD.

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Робоча група влади та земель

Губіг підтримала створення спільної робочої групи федеральної влади й земель, яка мала б оцінити перспективи процедури. Така група могла б об’єднати дані федеральних і земельних органів та співпрацювати зі службами захисту конституції і фахівцями з конституційного права.

Після цього Бундесрат, Бундестаг або федеральний уряд могли б вирішити, чи подавати заяву про заборону партії. Губіг наголосила, що таку заяву слід подати, якщо вона матиме конкретні шанси на успіх. Водночас вона зазначила, що уряд Німеччини може ухвалити рішення лише консенсусом і що вона працює над його досягненням.

AfD на федеральному рівні перебуває під наглядом служби захисту конституції як підозрювана в екстремізмі організація. Окремі земельні осередки партії місцеві служби класифікують як підтверджено правоекстремістські. За даними розслідування Der Spiegel, за витоком даних, імовірно, стоять хакери, деякі з яких мають зв’язки зі США.

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