У Женеві, Швейцарія, 24 листопада розпочнеться матч за звання чемпіона світу з шахів. Чинний володар титулу, індієць Гукеш Доммараджу, зіграє проти претендента з Узбекистану Сіндарова. Призовий фонд становитиме 2,5 млн доларів, або 2,3 млн євро.

Як повідомляє Deutsche Welle, Гукеш здобув титул 2024 року у віці 18 років і став наймолодшим чемпіоном світу в історії. Нині 20-річний шахіст посідає 26-те місце у світовому рейтингу Міжнародної шахової федерації. На передтурнірній пресконференції він сказав, що приїхав не захищати титул, а виграти його знову.

Претендент має вищу позицію в рейтингу

Сіндаров піднявся на четверте місце світового рейтингу, тому його вважають фаворитом протистояння. Він розповів журналістам, що лише торік почав тренуватися серйозно та багато чого навчився, спостерігаючи за чинним чемпіоном.

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Претендент відзначив гру Гукеша в типових позиціях, його вміння прораховувати варіанти та боротися до кінця. Колишній чемпіон світу Вішванатан Ананд пов'язав спад форми Гукеша з відповідальністю й очікуваннями, які з'явилися після здобуття титулу в дуже молодому віці.

Молоді шахісти виходять у лідери

Тренер збірної Німеччини Ян Густафссон заявив, що потужне шахове програмне забезпечення, глобальна доступність інформації та онлайн-шахи дають талановитим молодим гравцям більше можливостей швидше досягати найвищого рівня. Він назвав зміни серед лідерів рейтингу зміною поколінь.

За словами Густафссона, дедалі помітніші позиції в еліті посідають молоді шахісти з Азії, зокрема індієць Рамешбабу Прагнанандха та узбекистанець Нодірбек Абдусатторов. Перший номер світового рейтингу Магнус Карлсен нині рідко виступає в класичних шахах і відмовився захищати титул чемпіона світу у 2023 році.

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