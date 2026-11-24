У Женеві, Швейцарія, чемпіон світу з шахів Гукеш і претендент Джавохір Сіндаров завершили внічию першу партію матчу за світовий титул. Після 38 ходів рахунок у протистоянні становить 0,5:0,5, повідомляє Der Spiegel.

Атака Сіндарова і захист Гукеша

Сіндаров, який грав білими, обрав іспанську партію. Гукеш відповів берлінським захистом — варіантом, який вважають дуже надійним, але складним у розрахунках. Претендент швидко розіграв дебютну підготовку та здобув значну перевагу в часі, тоді як чинний чемпіон часто довго обмірковував ходи.

Після 20-го ходу Сіндаров почав атаку кіньми на королівському фланзі, водночас послабивши власну оборону. Гукеш не міг зробити рокіровку, проте під тиском знаходив точні захисні ходи. За даними платформи chess.com, точність гри обох шахістів становила приблизно 99 зі 100 можливих балів.

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Нічия повторенням позиції

Партія перейшла у складний ендшпіль, де Гукеш, за оцінкою видання, продовжував знаходити найкращі ходи. Сіндаров мав можливість зафіксувати нічию повторенням позиції та скористався нею, оскільки його перспективи в атаці вже не виглядали переконливими.

Гукеш заявив, що партія була проведена на справді високому рівні. Він зазначив, що мав розв’язати кілька проблем у дебюті, а дефіцит часу був дещо лякаючим, але зрештою не став проблемою. Сіндаров сказав, що суперник дуже добре захищався, а його атака білими наприкінці стала надто ризикованою.

Титул здобуде шахіст, який першим набере 7,5 очка. Другу партію заплановано на середу; у ній білими фігурами гратиме Гукеш.

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